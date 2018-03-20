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Во Франции арестован Николя Саркози.
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Во Франции арестован Николя Саркози. 

ТК «Звезда» 20 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Об этом сообщает местный телеканал BFM TV.
ТК «Звезда»: последние новости
Пять мирных жителей погибли при обстреле боевиками района Маззе в провинции Дамаск Стрелявшие по гумкоридору в Восточной Гуте снайперы боевиков уничтожены - Минобороны РФ Во Франции арестован Николя Саркози.
 Ещё 6 источников 
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