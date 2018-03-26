В Египте стартуют президентские выборы

Первый тур выборов пройдет 26-28 марта. Впервые с момента свержения Хосни Мубарака в 2011 году вся нынешняя избирательная кампания прошла в спокойной обстановке — без потасовок на площади Тахрир и разгонов демонстрантов.

Кандидаты

Бесспорным фаворитом президентской гонки является действующий президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

Экс-глава минобороны Египта 63-летний Абдель Фаттах ас-Сиси был избран президентом страны в 2014 году, спустя год после отстранения от власти одного из лидеров исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» (запрещенная в России террористическая организация) Мухаммеда Мурси

Минувшие президентские выборы в Египте, по словам многих наблюдателей, были скорее похожи на референдум по наделению бывшего главы военного ведомства полномочиями главы государства. Считается, что большая часть населения страны благодарна ас-Сиси за решительные действия и поддержку во время массовых протестных акций летом 2013 года, окончившихся отстранением от власти исламистов.

Перед выборами глава государства отчитался о проделанной за первый срок работе: это и беспрецедентное по масштабам строительство жилья, дорог, электростанций, возведение новой столицы, новое русло Суэцкого канала, укрепление обороноспособности страны благодаря приобретению самой современной военной техники.

Ас-Сиси в ходе своего первого президентства пошел и на ряд непопулярных мер, принятие которых откладывалось многие десятилетия: это повышение цен на основные товары и услуги, в том числе топливо и электричество, сокращение государственных дотаций, которые съедали большую часть бюджета. Власти отпустили в свободное плавание курс национальной валюты — египетского фунта, справились с «черным рынком», обеспечили банки валютой, значительно увеличили валютный резерв.

Его единственный конкурент — бизнесмен и глава малоизвестной партии «Аль-Гэд» Муса Мустафа Муса. Многие местные и зарубежные эксперты считают, что он вряд ли сможет составить серьезную конкуренцию действующему главе государства, однако сам кандидат в интервью РИА Новости заявил, что рассчитывает на 50 процентов голосов избирателей.

По словам Мусы Мустафы, решение о выдвижении своей кандидатуры на высший в стране государственный пост он принял после отказа целого ряда политиков от участия в выборах. По его мнению, оппозиция власти в лице запрещенной в Египте ассоциации «Братья-мусульмане» и ряда левацких групп рассчитывала подвергнуть критике результаты выборов в случае, если бы на них баллотировался лишь один действующий президент.

"Особенно это касается тех, кто занимается подстрекательством из-за рубежа. Это, по-моему, является заговором в отношении Египта. Мое участие в выборах не дает осуществиться этому заговору. Потому что мы не хотим, чтобы президент, или кто бы то ни был, баллотировался один, превращая выборы в референдум. С моим выдвижением выборы становятся демократическими", — заявил политик.

Выборы или референдум

"Настоящая политическая конкуренция на выборах в Египте отсутствует", — считает профессор политологии в Каирском университете Хасан Нафиа. По его словам, нет соперников, которые могли бы составить реальную конкуренцию действующему главе государства.

Он напомнил, что ряд потенциальных кандидатов сами отказались от участия в предвыборной гонке, сочтя обстановку неприемлемой для проведения честных выборов, другие не смогли зарегистрироваться в качестве кандидатов. В частности, бывший начальник генштаба вооруженных сил Египта был задержан после того, как объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента. Как пояснили египетские власти, он не мог баллотироваться, так как по-прежнему остается действующим военнослужащим.

Экс-премьер Египта Ахмед Шафик , также планировавший участие в президентской гонке, внезапно передумал и ушел «в тень».

"Это, по сути, больше похоже на референдум, чем на выборы. Ведь единственный соперник подал документы в последние минуты, а до этого сам объявлял о поддержке кандидатуры ас-Сиси", — сказал собеседник агентства.

По словам Нафиа, явка избирателей к урнам для голосования остается сложно предсказуемой. Государство, считает он, «прилагает огромные усилия, чтобы обеспечить явку избирателей, даже голосование сделали трехдневным, что беспрецедентно в истории выборов».

Глава Национальной избирательной комиссии Лашин Ибрагим, рассчитывает, что явка все же будет высокой, как и на выборах за рубежом, которые прошли в начале недели.

"Закрепить в Египте принципы демократии и политического плюрализма поможет именно высокая явка избирателей", — полагает Ибрагим.

По его словам, избирательная комиссия сделала все необходимое для того, чтобы обеспечить доступность избирательных участков и прозрачность процедуры голосования и подсчета голосов.

Теракт накануне выборов

В субботу, за два дня до проведения выборов, во втором после Каира городе Египта Александрии произошел теракт. Экстремисты при помощи заминированного автомобиля попытались устроить покушение на главу службы безопасности провинции. Глава местных силовиков от взрыва не пострадал, но два сопровождающих его офицера МВД погибли, еще несколько получили ранения.

Участвующие в нападении террористы, которые, по данным полиции, были боевиками запрещенной в стране ассоциации «Братья-мусульмане», были уничтожены в воскресенье.

Ранее египетская полиция заявляла о задержании нескольких групп экстремистов, которые по данным силовиков планировали теракты в преддверии выборов.