Маршал армии и потомственный либерал поборются за пост главы Египта

КАИР , 26 мар — РИА Новости , Надим Зуауи. В Египте в понедельник стартует голосование на выборах президента, который будет управлять самой населенной страной арабского мира следующие четыре года.

Бесспорным фаворитом президентской гонки считается действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси, его соперник — малоизвестный в стране политик, глава партии «Аль-Гэд» ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

Маршал в гражданском

Абдель Фаттах Саид Хуссейн ас-Сиси родился 19 ноября 1954 года. В 1973 году поступил в Военную академию имени Гамаля Абдель Насера, которую закончил в 1977. В том же году поступил на службу в вооруженные силы в механизированную пехоту. Уже скоро он стал командовать мотострелковой дивизией. Позже стал командующим северным военным округом Египта.

Уже на закате эпохи правления экс-президента Хосни Мубарака ас-Сиси был назначен главой военной разведки. В 2011 году, когда Мубарак ушел в отставку и передал бразды правления Высшему совету вооруженных сил, ас-Сиси оказался в этом совете самым молодым генералом.

В августе 2012 года занимавший тогда пост президента исламист Мухаммед Мурси назначил ас-Сиси министром обороны.

В 2013 году в Египте начались массовые акции протеста против исламистов, находившихся у власти. Нормальная жизнь в стране практически была парализована. После того, как протесты стали переходить в беспорядки, ас-Сиси принял решение совместно с политическими силами и религиозными лидерами отстранить от власти президента и объявить о переходном периоде.

В январе 2014 года генералу армии ас-Сиси было присвоено звание маршала. В марте того же года он объявил об отставке с поста министра обороны и выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, которые в последствии выиграл, набрав более 96% голосов избирателей.

В ходе нынешней кампании ас-Сиси опирается на свой план «Египет 2030», согласно которому «страна пирамид» должна войти в список 30 лидирующих стран по социально-экономическому развитию, борьбе с коррупцией. Для осуществления этого плана в Египте были запущены крупные проекты, в том числе расширение русла Суэцкого канала, строительство новой административной столицы и еще десятка городов, расширение дорожной сети, создание новых промышленных объектов и электростанций.

Президент также пообещал окончательно решить проблему терроризма. В начале текущего года он распорядился начать масштабную антитеррористическую операцию на Синае, в результате которой уже обезврежены сотни боевиков.

Сторонник «национального капитализма»

Муса Мустафа Муса родился 13 апреля 1952 года. Его отец был одним из лидеров старейшей в Египте либеральной партии «Вафд» еще в 60-е годы прошлого века.

По образованию Муса Мустафа архитектор. В 1977 году он закончил Архитектурный колледж во Франции. В 2005 году вступил в либеральную партию «Аль-Гэд» ("Завтра"), основанную известным оппозиционером Айманом Нуром . В 2010 году он пытался избраться на парламентских выборах, но так и не стал депутатом.

Во время правления "Братьев-мусульман" активно выступал за отставку экс-президента Мухаммеда Мурси, организовал ряд протестных акций в Каире. После поддержал выдвижение ас-Сиси на пост главы государства и даже собирал подписи за бывшего министра обороны.

Муса Мустафа по-прежнему признает, что является сторонником ас-Сиси. Решение о выдвижении своей кандидатуры на высший государственный пост он принял в последний момент после отказа целого ряда политиков от участия в выборах. По мнению Мусы, оппозиция власти в лице запрещенной в Египте ассоциации «Братья-мусульмане» и ряда групп левого толка рассчитывала оспорить легитимность выборов в случае, если бы на них баллотировался лишь один кандидат — ас-Сиси.

В качестве экономической платформы он предлагает концепцию так называемого «национального капитализма», которая, по его мнению, поможет решить экономические проблемы и будет способствовать притоку инвестиций. Он призывает возобновить работу сотен закрытых за последние годы заводов в партнерстве государства и частного бизнеса. Также считает необходимым привлекать инвестиции состоятельных египтян, проживающих за рубежом. В случае победы намерен сконцентрировать усилия на борьбе с безработицей и строительстве жилья для молодежи.

Голосование на президентских выборах в Египте начинается в понедельник и продлится три дня. Как ожидается, результаты голосования будут объявлены 2 апреля.