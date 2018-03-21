США вводят ограничения против 15 нефтяных компаний в Южном Судане

ВАШИНГТОН, 21 марта. / ТАСС /. США вводят ограничительные меры в отношении 15 компаний Южного Судана , связанных с добычей нефти, прибыль которых используется властями страны для поддержки «нерегулярных формирований». Об этом журналистам в среду сообщила начальник пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Включив эти структуры в список министерства торговли, Соединенные Штаты вводят обязательное лицензирование на весь экспорт, реэкспорт и передачу любых произведенных в США товаров этим компаниям", — говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства

Названия этих фирм будут опубликованы 22 марта.

Науэрт отметила, что данные компании служат источником дохода для правительства Южного Судана. «К сожалению, власти Южного Судана и коррумпированные чиновники используют эту прибыль для закупки оружия и финансовой поддержки нерегулярных формирований с целью подрыва мира, безопасности и стабильности Южного Судана вместо того, чтобы способствовать благосостоянию и отреагировать на нынешние неотложные нужды населения страны», — добавила она. Науэрт заверила, что Вашингтон готов предпринять и другие действия в отношении тех, кто, по мнению США, создает нестабильность в Южном Судане.