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Африканские страны подписали в Кигали соглашение о создании Африканской зоны свободной торговли
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Африканские страны подписали в Кигали соглашение о создании Африканской зоны свободной торговли 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Кигали, 21 марта /Синьхуа/ — Африканские страны сегодня подписали в столице Руанды городе Кигали соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли, столице Руанды.
Церемония подписания состоялась в рамках 10-й чрезвычайной сессии Ассамблеи Африканского союза. На церемонии подписания юридические документы, подписанные африканскими странами, были переданы председателю Комиссии АС Мусе Факи Махамату.
М. Факи Махамат заявил, что соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли должны были подписать около 40 стран.
После подписания соглашение будет передано на ратификацию государствам-участникам соглашения в соответствии с их местными законами. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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