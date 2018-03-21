Африканские страны подписали в Кигали соглашение о создании Африканской зоны свободной торговли

Кигали , 21 марта / Синьхуа / — Африканские страны сегодня подписали в столице Руанды городе Кигали соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли, столице Руанды.

Церемония подписания состоялась в рамках 10-й чрезвычайной сессии Ассамблеи Африканского союза. На церемонии подписания юридические документы, подписанные африканскими странами, были переданы председателю Комиссии АС Мусе Факи Махамату.

М. Факи Махамат заявил, что соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли должны были подписать около 40 стран.

После подписания соглашение будет передано на ратификацию государствам-участникам соглашения в соответствии с их местными законами. —0—