Ещё
В Хомсе возобновились бои между армией и террористами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хомсе возобновились бои между армией и террористами 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
На севере сирийской провинции Хомс зафиксированы перестрелки между силами республиканской армии и террористами. Параллельно бои продолжаются в мухафазе Хама, сообщает Федеральное агентство новостей.
В провинции Хомс действует режим прекращения огня, однако он не распространяется на экстремистов из бандформирований, дислоцирующихся в районе населённого пункта Ар-Растан.
Незаконные формирования также пытаются атаковать позиции официального Дамаска возле города Харб Нафса в Хаме. Кроме того, боевики предприняли несколько безуспешных попыток провести спецоперацию против военных в городе Сальхаб.
Сообщается, что сирийской армии удалось обнаружить несколько массовых захоронений мирных граждан, ставших жертвами террористов на территории мухафазы.
Парламентская газета: последние новости
На севере Ирака произошёл взрыв, сообщают СМИ Путин призвал россиян посетить выборы «Перестаньте нас оскорблять»: Захарова ответила на заявление Макаревича о россиянах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него215
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором268
Назван возможный преемник Лаврова81
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ17
США пригрозили привлечь РФ к ответственности72
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение