В Хомсе возобновились бои между армией и террористами

В провинции Хомс действует режим прекращения огня, однако он не распространяется на экстремистов из бандформирований, дислоцирующихся в районе населённого пункта Ар-Растан.

Незаконные формирования также пытаются атаковать позиции официального Дамаска возле города Харб Нафса в Хаме. Кроме того, боевики предприняли несколько безуспешных попыток провести спецоперацию против военных в городе Сальхаб.

Сообщается, что сирийской армии удалось обнаружить несколько массовых захоронений мирных граждан, ставших жертвами террористов на территории мухафазы.