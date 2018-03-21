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Срочно: Страны Африки подписали соглашение о создании зоны свободной торговли в столице Руанды
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Срочно: Страны Африки подписали соглашение о создании зоны свободной торговли в столице Руанды 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кигали, 21 марта /Синьхуа/ — Страны Африки сегодня подписали
соглашение по созданию Африканской континентальной зоны свободной
торговли в столице Руанды городе Кигали. Церемония подписания
соответствующих документов состоялась в рамках 10-й чрезвычайной
сессии Ассамблеи Африканского союза. —0—
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