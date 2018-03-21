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В Нигерии боевики освободили 76 из 110 похищенных школьниц
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В Нигерии боевики освободили 76 из 110 похищенных школьниц 

РИА Новости 42 минуты назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Боевики террористической группировки «Боко Харам» освободили 76 из 110 нигерийских школьниц, похищенных в конце февраля, сообщило министерство информации и культуры Нигерии.
Ранее местные СМИ со ссылкой на родственников девочек сообщили, что террористы освободили несколько похищенных детей. По информации газеты Daily Post, пять школьниц погибли в плену боевиков.
"Распоряжение президента Мохаммаду Бухари о том, чтобы все ведомства в области безопасности делали все возможное для освобождения школьниц из Дапчи, которые были похищены 19 февраля 2018 года, принесло результаты, так как подтверждается освобождение 76 из 110 похищенных учениц утром в среду", — говорится в заявлении министерства в Facebook.
Глава ведомства Алхаджи Лаи Мохаммед заявил, что процесс освобождения еще продолжается. Боевики начали отпускать школьниц в 03.00 по местному времени (05.00 мск). Властям удалось добиться освобождения без предварительных условий благодаря усилиям по неофициальным каналам и помощи «некоторых друзей страны».
Двадцать четвертого февраля стало известно что боевики группировки похитили 110 учениц школы в нигерийском штате Йобе. Для их поиска ВВС Нигерии задействовали дополнительные авиационные средства. Школьниц собирались искать в дневное и ночное время.
Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка «Боко Харам» выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками «Боко Харам» насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек.
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