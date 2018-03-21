В Нигерии боевики освободили 76 из 110 похищенных школьниц

Ранее местные СМИ со ссылкой на родственников девочек сообщили, что террористы освободили несколько похищенных детей. По информации газеты Daily Post, пять школьниц погибли в плену боевиков.

"Распоряжение президента Мохаммаду Бухари о том, чтобы все ведомства в области безопасности делали все возможное для освобождения школьниц из Дапчи, которые были похищены 19 февраля 2018 года, принесло результаты, так как подтверждается освобождение 76 из 110 похищенных учениц утром в среду", — говорится в заявлении министерства в Facebook.

Глава ведомства Алхаджи Лаи Мохаммед заявил, что процесс освобождения еще продолжается. Боевики начали отпускать школьниц в 03.00 по местному времени (05.00 мск). Властям удалось добиться освобождения без предварительных условий благодаря усилиям по неофициальным каналам и помощи «некоторых друзей страны».

Двадцать четвертого февраля стало известно что боевики группировки похитили 110 учениц школы в нигерийском штате Йобе. Для их поиска ВВС Нигерии задействовали дополнительные авиационные средства. Школьниц собирались искать в дневное и ночное время.

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка «Боко Харам» выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками «Боко Харам» насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек.