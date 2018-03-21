Теракт произошел в Кабуле во время празднования Навруза 

Рядом с Кабульским университетом произошел взрыв во время празднования жителями Афганистана праздника наступления весны и нового года — Навруза; погибли 26 человек, еще 18 получили ранения, заявил помощник представителя МВД Афганистана Нусра Рахими.
Инцидент уже объявлен терактом; по предварительным данным, взрывное устройство привел в действие смертник, передает РИА «Новости».
Изначально сообщалось о трех погибших и 10 раненных.
Район происшествия оцеплен силами безопасности, на место взрыва прибывают машины скорой помощи, сообщает телеканал Tolo News.
Напомним, в январе боевики атаковали военную академию в столице Афганистана.