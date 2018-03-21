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Ирак передаст Индии останки рабочих, убитых экстремистской группировкой ИГ
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Ирак передаст Индии останки рабочих, убитых экстремистской группировкой ИГ 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Багдад, 21 марта /Синьхуа/ — Обнаруженные останки 39 индийских рабочих, убитых боевиками экстремистской группировки «Исламское государство» в 2014 году в Мосуле, будут переданы правительству Индии. Об этом в среду заявили иракские органы, отвечающие за вопросы останков жертв войны.
В заявлении говорится, что останки были обнаружены в массовом захоронении в районе к западу от Мосула. Результаты анализа ДНК подтвердили, что речь идет о тех самых 39 индийских рабочих, которые были похищены боевиками ИГ в 2014 году.
В заявлении отмечается, что останки жертв будут переданы индийскому правительству при помощи соответствующих органов Ирака.
Напомним, что в Ираке работало большое количество индийских граждан. В 2014 году боевики ИГ захватили обширные территории на севере и западе Ирака, в том числе второй по величине город Мосул. 40 индийских рабочих были похищены экстремистами в Мосуле, 39 из них были убиты, только одному удалось сбежать. —0—
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