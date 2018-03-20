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Глава МВД Франции при Саркози заверил, что не видел «ни сантима» ливийских денег
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Глава МВД Франции при Саркози заверил, что не видел «ни сантима» ливийских денег 

ТАСС 3 часа назад
ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Близкий соратник бывшего президента Франции Николя Саркози Клод Геан, занимавший в годы его правления пост генерального секретаря Елисейского дворца, а затем — министра внутренних дел республики, категорически отверг утверждения о незаконном финансировании предвыборной кампании Саркози Ливией.
Об этом политик заявил в интервью телеканалу France Info во вторник.
"Я никогда не видел ни сантима ливийского финансирования", — заверил Геан.
При этом он воздержался от каких-либо комментариев в связи с задержанием Саркози, который ранее был помещен под стражу для допроса по делу о незаконном получении денег от Ливии.
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