Глава МВД Франции при Саркози заверил, что не видел «ни сантима» ливийских денег

Об этом политик заявил в интервью телеканалу France Info во вторник.

"Я никогда не видел ни сантима ливийского финансирования", — заверил Геан.

При этом он воздержался от каких-либо комментариев в связи с задержанием Саркози, который ранее был помещен под стражу для допроса по делу о незаконном получении денег от Ливии.