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Трамп назвал стоящих за взрывами в Остине «больными людьми»
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Трамп назвал стоящих за взрывами в Остине «больными людьми» 

RT на русском 3 часа назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственные за серию взрывов в Остине — «больные люди». Об этом сообщает Fox News.
«Взрывы в Остине ужасны… Это однозначно очень и очень больной человек или, может быть, люди. Больные люди», — цитирует президента телеканал.
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что в настоящий момент власти не считают серию взрывов в Остине связанной с терроризмом.
За последние несколько дней в Остине произошёл целый ряд взрывов, в результате которых погибли или пострадали люди. Несколько правоохранительных ведомств США объявили награду в размере до $100 тыс. за информацию, которая поможет задержать причастных к серии взрывов.
RT на русском: последние новости
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