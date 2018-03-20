Трамп назвал стоящих за взрывами в Остине «больными людьми»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственные за серию взрывов в Остине — «больные люди». Об этом сообщает Fox News.

«Взрывы в Остине ужасны… Это однозначно очень и очень больной человек или, может быть, люди. Больные люди», — цитирует президента телеканал.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что в настоящий момент власти не считают серию взрывов в Остине связанной с терроризмом.

За последние несколько дней в Остине произошёл целый ряд взрывов, в результате которых погибли или пострадали люди. Несколько правоохранительных ведомств США объявили награду в размере до $100 тыс. за информацию, которая поможет задержать причастных к серии взрывов.