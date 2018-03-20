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Жертвами обстрела боевиков стали 24 жителя Дамаска
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Жертвами обстрела боевиков стали 24 жителя Дамаска 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Боевики в очередной раз обстреляли из минометов Дамаск и его пригороды. Жертвами стали не менее 24 человек и еще 32 — получили различные ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».
Несколько ракет разорвалось в историческом центре Дамаска, в квартале Имара, в районе Маззе в центре города.
"Двадцать четыре человека погибли и 32 ранены, по предварительным данным, в результате ракетного обстрела боевиков из Восточной Гуты Дамаска и его окрестностей во вторник", — подтвердили в полиции.
По предварительным данным, число жертв может вырасти, так как обстрелы не прекращаются.
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