Число жертв обстрела Дамаска выросло до 35

В столице Сирии Дамаске по меньшей мере 35 человек погибли в результате обстрела города из реактивных установок залпового огня со стороны боевиков. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в полиции.

В частности, снаряды были выпущены по пригороду Джермана, кварталам Эль-Имара и Мезза, спорткомплексу Аль-Джалаа. Огонь велся из пригорода Восточная Гута, который по-прежнему находится под контролем вооруженных бандформирований.

Ранее сообщалось, что жертвами боевиков стали 24 жителя Дамаска, еще 32 были ранены.