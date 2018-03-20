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Число жертв обстрела Дамаска выросло до 35
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Число жертв обстрела Дамаска выросло до 35 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В столице Сирии Дамаске по меньшей мере 35 человек погибли в результате обстрела города из реактивных установок залпового огня со стороны боевиков. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в полиции.
В частности, снаряды были выпущены по пригороду Джермана, кварталам Эль-Имара и Мезза, спорткомплексу Аль-Джалаа. Огонь велся из пригорода Восточная Гута, который по-прежнему находится под контролем вооруженных бандформирований.
Ранее сообщалось, что жертвами боевиков стали 24 жителя Дамаска, еще 32 были ранены.
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