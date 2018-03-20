Переговоры по чартерам на курорты Египта начнутся после старта рейсов в Каир

"Я неоднократно комментировал, что после того, как будут открыты авиарейсы линии Москва-Каир, только после этого мы с нашими египетскими коллегами приступим к переговорами по возможности открытия чартерных сообщений по другим направлениям. Когда они полетят, тогда мы по итогам проанализируем и посмотрим. В этом году мы приступим к переговорам по чартерам", — сказал он.