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Переговоры по чартерам на курорты Египта начнутся после старта рейсов в Каир
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Переговоры по чартерам на курорты Египта начнутся после старта рейсов в Каир 

Rambler News Service 6 часов назад
Переговоры по возобновлению чартерных полетов в курортные города Египта начнутся после старта регулярных полетов из Москвы в Каир, сообщил журналистам глава Минтранса Максим Соколов.
"Я неоднократно комментировал, что после того, как будут открыты авиарейсы линии Москва-Каир, только после этого мы с нашими египетскими коллегами приступим к переговорами по возможности открытия чартерных сообщений по другим направлениям. Когда они полетят, тогда мы по итогам проанализируем и посмотрим. В этом году мы приступим к переговорам по чартерам", — сказал он.
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