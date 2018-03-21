64% российских туристов готовы поехать в Египет в 2018 году

Больше половины российских туристов готовы поехать в Египет в 2018 году, свидетельствуют данные исследования сервиса OneTwoTrip.

«64% опрошенных отметили, что хотят отправиться в Египет в 2018 году, причем 58% из них готовы самостоятельно организовать свою поездку, не дожидаясь восстановления чартерного авиасообщения и начала продаж туристических путевок», — сообщили RNS в компании.

«Результаты опроса подтверждают высокий интерес россиян к Египту. Возобновление чартерного авиасообщения, на наш взгляд, позволит этой стране достаточно быстро восстановить свои позиции на российском рынке. Но судя по тому, что 58% путешественников готовы организовать свой тур самостоятельно и только 10% назвали главным преимуществом Египта низкую стоимость отдыха, количество желающих отправиться на Красное море с помощью достаточно дорогих регулярных рейсов также увеличится», — цитирует пресс-служба OneTwoTrip руководителя направления пакетных туров сервиса Антона Кима.

По данным исследования, в котором приняли участие 1 600 человек, 33% туристов, не желающих посещать Египет отметили низкий уровень безопасности, 34% не планируют посещать Египет, так как выбрали другую страну для отдыха.