64% российских туристов готовы поехать в Египет в 2018 году 

Больше половины российских туристов готовы поехать в Египет в 2018 году, свидетельствуют данные исследования сервиса OneTwoTrip.
«64% опрошенных отметили, что хотят отправиться в Египет в 2018 году, причем 58% из них готовы самостоятельно организовать свою поездку, не дожидаясь восстановления чартерного авиасообщения и начала продаж туристических путевок», — сообщили RNS в компании.
«Результаты опроса подтверждают высокий интерес россиян к Египту. Возобновление чартерного авиасообщения, на наш взгляд, позволит этой стране достаточно быстро восстановить свои позиции на российском рынке. Но судя по тому, что 58% путешественников готовы организовать свой тур самостоятельно и только 10% назвали главным преимуществом Египта низкую стоимость отдыха, количество желающих отправиться на Красное море с помощью достаточно дорогих регулярных рейсов также увеличится», — цитирует пресс-служба OneTwoTrip руководителя направления пакетных туров сервиса Антона Кима.
По данным исследования, в котором приняли участие 1 600 человек, 33% туристов, не желающих посещать Египет отметили низкий уровень безопасности, 34% не планируют посещать Египет, так как выбрали другую страну для отдыха.
13 марта «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Москва — Каир — Москва с 11 апреля, позже о возобновлении авиасообщения заявила египетская Egypt Air.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после террористического акта 31 октября 2015 года, когда самолет российской авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение на севере Синайского полуострова, выполняя рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 224 человека, все они погибли.