М. Соколов: Переговоры по возобновлению чартерного сообщения с Египтом могут начаться до конца года

Переговоры по возобновлению чартерного сообщения с Египтом могут начаться до конца 2018 г. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Только после того, как будут открыты авиарейсы линии Москва-Каир, только после этого мы с нашими египетскими коллегами приступим к переговорам по возможности открытия чартерного сообщения по другим направлениям. В этом году мы приступим к переговорам после открытия рейсов по линии Москва-Каир», — сказал М. Соколов.