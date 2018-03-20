М. Соколов: Переговоры по возобновлению чартерного сообщения с Египтом могут начаться до конца года 

Переговоры по возобновлению чартерного сообщения с Египтом могут начаться до конца 2018 г. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
«Только после того, как будут открыты авиарейсы линии Москва-Каир, только после этого мы с нашими египетскими коллегами приступим к переговорам по возможности открытия чартерного сообщения по другим направлениям. В этом году мы приступим к переговорам после открытия рейсов по линии Москва-Каир», — сказал М. Соколов.
Ранее пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что авиакомпания возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Каир с 11 апреля. Позднее стало известно, что Росавиация выдала разрешение авиакомпании EgyptAir на выполнение рейсов Москва-Каир. По данным СМИ, перевозчик планирует возобновить авиасообщение 12 апреля.