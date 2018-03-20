Ещё
М. Соколов: Переговоры по возобновлению чартерного сообщения с Египтом могут начаться до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

М. Соколов: Переговоры по возобновлению чартерного сообщения с Египтом могут начаться до конца года 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Переговоры по возобновлению чартерного сообщения с Египтом могут начаться до конца 2018 г. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
«Только после того, как будут открыты авиарейсы линии Москва-Каир, только после этого мы с нашими египетскими коллегами приступим к переговорам по возможности открытия чартерного сообщения по другим направлениям. В этом году мы приступим к переговорам после открытия рейсов по линии Москва-Каир», — сказал М. Соколов.
Ранее пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что авиакомпания возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Каир с 11 апреля. Позднее стало известно, что Росавиация выдала разрешение авиакомпании EgyptAir на выполнение рейсов Москва-Каир. По данным СМИ, перевозчик планирует возобновить авиасообщение 12 апреля.
Агентство «Москва»: последние новости
Россельхознадзор с 16 марта ограничит поставки картофеля из Египта Росавиация выдала разрешение авиакомпании EgyptAir на выполнение рейсов Москва-Каир Известного по ролям силовиков А.Наряднова задержали в Москве по подозрению в избиении сожительницы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России69
Отец Литвиненко назвал убийцу сына128
Россияне приготовились затянуть пояса368
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля20
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение