Саркози за решеткой: Каддафи отомстил французскому президенту из могилы

В чем обвиняют Саркози

Слухи о том, что Каддафи помог Саркози избраться на высший пост, ходят с 2011 года. В разгар бомбардировок НАТО сын Каддафи Сейф-аль-Ислам публично призвал французского президента «вернуть деньги». В 2012-м впервые назвали сумму — 50 миллионов евро. Французский журнал Mediapart опубликовал соответствующие документы за подписью бывшего главы ливийской спецслужбы Мусы Куссы. Саркози назвал все это подделкой. В конце 2012 года в деле появились новые фигуранты. На допросе в полиции франко-ливанский миллиардер Зияд Такиеддин сообщил, что был в курсе событий. Вскоре обвинения выдвинули уже против самого Такиеддина. По некоторым сведениям, именно он выступил посредником между Каддафи и Саркози и участвовал в передаче денег. В 2013-м свидетельские показатели дал бывший глава всех спецслужб Ливии Абдалла Аль-Сенусси, утверждавший, что лично контролировал передачу 5 миллионов евро от Каддафи к Саркози.

Николя Саркози

Экс-президент пытался дискредитировать своих обвинителей, указывая на противоречия в их показаниях. До сих пор неясно, о какой именно сумме идет речь: 5 или 50 миллионов. Перевод денег не удалось отследить во французской банковской системе. Саркози упирает на то, что если бы взятка была, Каддафи легко бы представил соответствующие доказательства, но не сделал этого.

Следствие не исключает, что деньги были переданы Саркози банкнотами. Тому есть косвенное свидетельство: в ходе предвыборной кампании политик арендовал гигантский сейф в одном из французских банков. Другой довод: глава предвыборного штаба Саркози Клод Геан, которого обвиняют в получении части взятки, на протяжении многих лет не снимал наличных со своего счета. Его подозревают в том, что он расплачивался банкнотами Каддафи.

Что грозит Саркози

В соответствии с решением судебной полиции, ближайшие 48 часов экс-президент проведет за решеткой. Если задержание продлят, Саркози сможет выйти на свободу, внеся залог. В апреле в Лондоне решается вопрос об экстрадиции во Францию предпринимателя Александра Джухри, подозреваемого в том, что он, наряду с Такиеддином, выступал посредником между Саркози и Каддафи. Свидетельские показания Джухри могут стать решающими. Все зависит от того, согласится ли он их дать: после ареста в Лондоне бизнесмен слег с сердечным приступом.

Своего суда дожидается и Клод Геан , возможно, вовлеченный в несколько сомнительных сделок, нити от которых ведут на Ближний Восток. Финансовая полиция отследила поступление на счет Геана 500 тысяч евро от малоизвестного коллекционера живописи из Малайзии . Геан утверждает, что продал тому несколько картин XVII века, однако достоверно не установлено, владел ли ими политик вообще. Зато известно, что на счет малазийца накануне сделки переводил крупные суммы предприниматель из Саудовской Аравии

Экс-глава МВД Франции Клод Геан