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Срочно: При взрыве в молдавском магазине погибли два человека
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Срочно: При взрыве в молдавском магазине погибли два человека 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Бухарест, 20 марта /Синьхуа/ — Во вторник в магазине в центре
столицы Молдовы Кишиневе прогремел взрыв, в результате два человека
погибли, еще двое получили тяжелые ранения. —0—
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