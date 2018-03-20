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За что арестовали Николя Саркози
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За что арестовали Николя Саркози 

Русская Семерка 7 часов назад
Фото: Русская Семерка
В Франции арестовали бывшего президента страны Николя Саркози. Поводом для этого стало подозрение в незаконном финансировании его президентской кампании в 2007 году. Сын бывшего президента Ливии Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам сообщил, что Ливия тайно выделила Саркози 50 миллионов евро на предвыборную гонку, в которой тот вышел победителем.
Кроме слов сына убитого экс-руководителя в качестве доказательств приводится расследование французского СМИ Mediapart, которая в 2012 году опубликовала ливийский документ, с упоминанием финансировании Каддафи кампании Саркози.
Более того в 2016-ом бизнесмен Зиад Такиеддин дал показания, что лично перевез в чемоданах 5 млн евро как подарок, двумя партиями до и после Нового 2007-го года. Кроме того, бывший казначей Каддафи Башир Салех тоже не остался в стороне.
“Каддафи сказал, что он финансировал Саркози. ” — заявил он, — «Хотя Саркози сказал, что это не так, я больше верю Каддафи.»
Через некоторое время на Салеха было совершено покушение в ЮАР, в Йоханесбурге.
С течением времени расследование дела приостановили, но в 2017 работа продолжилась и теперь Саркози стал подозреваемым. Сам экс-президент отрицал все обвинения, а обнародованную публикацию назвал фальшивкой.
Дело осложняется тем, что Каддафи мертв — его в 2011 году растерзали повстанцы Национального переходного совета. Тогда переворот в государстве произошел при поддержке сил НАТО и с тех пор страна находится в состоянии близком к феодальной раздробленности.
Стоит учитывать, что заявление Сейф Аль-Ислам сделал вскоре после того, как объявил о намерении баллотироваться в президенты Ливии от партии в изгнании, так что возможно для него это было попыткой привлечь внимание.
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