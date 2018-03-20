За что арестовали Николя Саркози

Франции арестовали бывшего президента страны Николя Саркози . Поводом для этого стало подозрение в незаконном финансировании его президентской кампании в 2007 году. Сын бывшего президента Ливии Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам сообщил, что Ливия тайно выделила Саркози 50 миллионов евро на предвыборную гонку, в которой тот вышел победителем.

Кроме слов сына убитого экс-руководителя в качестве доказательств приводится расследование французского СМИ Mediapart, которая в 2012 году опубликовала ливийский документ, с упоминанием финансировании Каддафи кампании Саркози.

Более того в 2016-ом бизнесмен Зиад Такиеддин дал показания, что лично перевез в чемоданах 5 млн евро как подарок, двумя партиями до и после Нового 2007-го года. Кроме того, бывший казначей Каддафи Башир Салех тоже не остался в стороне.

“Каддафи сказал, что он финансировал Саркози. ” — заявил он, — «Хотя Саркози сказал, что это не так, я больше верю Каддафи.»

Через некоторое время на Салеха было совершено покушение в ЮАР , в Йоханесбурге.

С течением времени расследование дела приостановили, но в 2017 работа продолжилась и теперь Саркози стал подозреваемым. Сам экс-президент отрицал все обвинения, а обнародованную публикацию назвал фальшивкой.

Дело осложняется тем, что Каддафи мертв — его в 2011 году растерзали повстанцы Национального переходного совета. Тогда переворот в государстве произошел при поддержке сил НАТО и с тех пор страна находится в состоянии близком к феодальной раздробленности.

Стоит учитывать, что заявление Сейф Аль-Ислам сделал вскоре после того, как объявил о намерении баллотироваться в президенты Ливии от партии в изгнании, так что возможно для него это было попыткой привлечь внимание.