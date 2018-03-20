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Почему Николя Саркози оказался под стражей
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Почему Николя Саркози оказался под стражей 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: БИЗНЕС Online
Французская полиция взяла под стражу экс-президента республики Николя Саркози. Он был задержан и доставлен в отделение судебной полиции города Нантер, где его допрашивали представители Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями.
В течение 48 часов бывшему главе государства, которого подозревают в получении незаконного финансирования своей предвыборной кампании 2007 года, могут быть предъявлены обвинения.
Расследование этого громкого дела началось в апреле 2013 года: через год после того, как французский сайт «Медиапарт» опубликовал два документа, согласно которым Саркози якобы получил 50 миллионов евро для финансирования своей президентской кампании от бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.
А в ноябре 2016 года дело приняло новый оборот: франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиэддин признался, что перевез пять миллионов евро наличными из Триполи в Париж в конце 2006 — начале 2007 года и будто бы через посредника передал их Николя Саркози, который тогда занимал пост министра внутренних дел.
В документах бывшего ливийского министра нефти Чокри Ганема, скончавшегося в 2012 году, по данным следствия, также были обнаружены упоминания о таких выплатах. Бехир Салех, финансист, близкий к Каддафи, признался французской газете «Монд», что о финансировании кампании Саркози ему рассказывал сам ливийский лидер.
"Саркози говорит, что не получал денег. Я больше верю Каддафи, чем Саркози", — заявил журналистам Салех.
Тем временем в Лондоне арестовали предпринимателя Александра Джухри, которого французские следователи подозревают в причастности к этому делу и ждут возможности его допросить. Слушания об экстрадиции бизнесмена во Францию назначены на июль.
По данным французских СМИ, еще несколько чиновников также рассказали об имеющихся у них доказательствах незаконного финансирования президентской кампании 2007 года во Франции.
Интересно, что это не единственное дело, заведенное в отношении Саркози. Его подозревают в нелегальном финансировании еще одной кампании, правда, провалившейся. В 2012 году пиар-агентство «Бигмалион» оформляло предвыборные собрания как внутрипартийные мероприятия.
Счета выставлялись к оплате партии "Союз за народное движение", а не штабу кандидата. Все эти махинации, по мнению следователей, позволили скрыть не менее 10 миллионов евро.
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