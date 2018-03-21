Экс-президент Франции Николя Саркози вернулся в медиапространство

Французская юстиция задержала во вторник для допроса экс-президента Николя Саркози , возглавлявшего Францию в 2007-2012 годах. Следователи пригласили повесткой 63-летнего политика в парижский пригород Нантер, где находится бюро по борьбе с коррупцией, чтобы задать ему вопросы о возможном использовании незаконных ливийских пожертвований для финансирования его избирательной кампании 11 лет назад.

К настоящему времени Саркози провел уже немало часов в компании следователей вместе со своим адвокатом. Официальных пояснений от властей пока не последовало, но парижская газета Le Monde высказала мнение, что к этому продолжительному допросу юстицию побудили давние утверждения сайта Mediapart.

В его распоряжении несколько лет назад оказался некий документ, автором которого был ливийский политик и дипломат Мусса Кусса , возглавлявший в период правления Муаммара Каддафи разведку Ливии . Записка шефа разведки, датируемая 2007 годом, была истолкована журналистами исследовательского портала как косвенное обещание Триполи профинансировать президентский марафон Саркози.

"Ливийское досье"

Публикации сайта Mediapart побудили французских следователей завести еще весной 2013 года специальное «ливийское досье». Le Monde напомнила и о более поздних утверждениях, с которыми выступил международный финансовый посредник Зияд Таккедин. Он уверял, что лично доставил не менее €5 млн из Триполи в Париж с целью передачи окружению Николя Саркози для нужд предвыборной кампании.

Сам экс-президент всегда решительно отрицал получение его партией какой-либо помощи от Ливии. Так, осенью 2016 году он публично отверг утверждения на этот счет во время первичных выборов в лагере "Республиканцев"

Вновь добивавшийся выдвижения на высший пост в республике политик назвал тогда в прямом эфире утверждения Таккедина по поводу ливийских пожертвований «откровенной ложью». «Вы распространяете утверждения лжеца, который уже был осужден за клевету», — предостерег он прессу.

Но версии о «ливийском следе», хотя отнюдь не доказанные, несомненно, серьезно подорвали в то время его шансы участвовать в споре за Елисейский дворец. Саркози вновь удалился с авансцены, но «ливийское досье» с тех пор так и не было закрыто.

Обыск в Лондоне

Очередной виток в этом деле увязывают с январским обыском в лондонском доме французского бизнесмена Александра (Ахмеда) Джури. Его также называют возможным посредником в передаче средств. Во вторник Саркози допрашивали в присутствии его адвоката.

Следователи должны будут сообщить в ближайшее время об итогах задержания экс-президента и своих дальнейших действиях. Саркози может быть отпущен или же уведомлен о предстоящих новых раундах допроса.

В лагере политических сторонников экс-президента выразили удивление по поводу обращения с бывшим главой государства. Так, одновременно был допрошен бывший министр внутренних дел в правление Саркози Брис Ортефе. Но — в отличие от Саркози — его никто не задерживал.

"Мы хотим напомнить, что презумпция невиновности распространяется на всех граждан", — отметила в своем заявлении партия «Республиканцы». Лидер союза независимых демократов Жан-Кристоф Лагард в свою очередь выразил удивление в связи с тем, что полиции понадобилось задерживать экс-президента для обычного допроса. «То, что Саркози вызван для объяснений, вполне нормально, но задерживать его не было никакой необходимости», — считает политик.

Возвращение в медиапространство

Часть комментаторов связывает реанимацию «ливийского досье» с возвращением Саркози к публичной деятельности после паузы последних месяцев. Известно, что в ближайшее время экс-президент планировал ряд публичных выступлений, в частности, в Лондоне. Бывший глава государства неоднократно заверял, что не собирается возвращаться на авансцену политической жизни. Но многие обозреватели сомневаются, что по-прежнему не растерявший популярности политик действительно навсегда отказался от такой попытки.

Не исключено, однако, что длительный допрос Саркози — и в особенности решение следователей задержать его для этого в стенах антикоррупционного бюро — может иметь для него благоприятный политический эффект. Лагерь его сторонников, а он отнюдь не ограничивается кругом «Республиканцев», едва ли будет готов мириться с таким обращением со своим наиболее известным представителем. Во всяком случае в медиапространство Саркози уже вернулся.