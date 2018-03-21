Марин Ле Пен призвала правосудие «дойти до конца» в деле Саркози

"Правосудие должно дойти до конца и всерьез. Это дело — не только вопрос финансирования избирательной кампании, оно коснулось также войны, уничтожения главы государства, дестабилизации в стране, за которой последовала массовая миграционная волна", — написала лидер Нацфронта в Twitter.

Утром во вторник стало известно, что бывший президент Франции и экс-глава партии «Республиканцы» Николя Саркози задержан в пригороде Парижа — Нантере, в офисе службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями (OCLCIFF). Сообщалось, что он даёт показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года.

По информации журналистов он покинул Нантер вскоре после полуночи, чтобы переночевать дома и вернуться наутро.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.