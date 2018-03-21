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Марин Ле Пен призвала правосудие «дойти до конца» в деле Саркози
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Марин Ле Пен призвала правосудие «дойти до конца» в деле Саркози 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Русская Весна
ПАРИЖ, 21 мар — РИА Новости. Лидер французской правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен считает, что правосудие в расследовании дела о возможном финансировании из Ливии президентской кампании Николя Саркози в 2007 году должно «дойти до конца».
"Правосудие должно дойти до конца и всерьез. Это дело — не только вопрос финансирования избирательной кампании, оно коснулось также войны, уничтожения главы государства, дестабилизации в стране, за которой последовала массовая миграционная волна", — написала лидер Нацфронта в Twitter.
Утром во вторник стало известно, что бывший президент Франции и экс-глава партии «Республиканцы» Николя Саркози задержан в пригороде Парижа — Нантере, в офисе службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями (OCLCIFF). Сообщалось, что он даёт показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года.
По информации журналистов он покинул Нантер вскоре после полуночи, чтобы переночевать дома и вернуться наутро.
Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.
В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.
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