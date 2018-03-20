Дело о финансировании президентской кампании Николя Саркози 2007 года

Он обвинялся в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях, сокрытии факта нарушения профессиональной тайны и др. Два уголовных дела Саркози связаны с финансированием его избирательных кампаний в 2007 и 2012 годах.

Скандал вокруг президентской кампании 2007 года разгорелся, когда в марте 2011 года сын ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью «Евроньюс» заявил, что деньги на свою предвыборную кампанию Саркози брал у Каддафи.

После того как Париж официально признал ливийскую оппозицию, Сейф аль-Ислам потребовал от Саркози вернуть предоставленные ему денежные средства и заявил о готовности обнародовать материалы о финансировании предвыборной кампании.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документ, в котором говорится о якобы передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. В частности, что переговоры о финансировании кампании шли между сыном Каддафи Сейф аль-Исламом и неким ZT, которого Mediapart называло французским бизнесменом ливанского происхождения Зиадом Такиеддином.

Президент Франции Николя Саркози категорически опроверг информацию о том, что бывший ливийский лидер Муамар Каддафи финансировал его предвыборную кампанию 2007 года, и объявил о намерении подать иск в суд из-за обвинений.

В свою очередь, издание Mediapart, которое настаивало на верности своих публикаций, подало против Саркози встречный иск за клевету. В июне 2016 года подлинность ливийского документа была подтверждена судом.

В апреле 2013 года прокуратура Парижа начала предварительное расследование по делу о возможном финансировании Ливией президентской кампании Николя Саркози в 2007 году.

В мае 2013 года был задержан один из фигурантов дела французский предприниматель Зиад Такиеддин. Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег, подкупе должностных лиц иностранных государств и мошенничестве. В сентябре 2013 года Апелляционный суд Парижа освободил Такиеддина из-под стражи.

В ночь на 30 января 2014 года французский телеканал France 3 TV обнародовал одно из последних интервью бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, в котором он подтвердил, что Ливия финансировала избирательную кампанию Николя Саркози на президентских выборах 2007 года. Каддафи заявил, что Саркози обратился к нему за помощью, когда был министром внутренних дел. При этом он не уточнил сумму, которую он в конечном итоге передал французскому политику.

В ноябре 2016 года портал Mediapart опубликовал интервью бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина, в котором он рассказал, что в конце 2006 и начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами общей суммой в пять миллионов евро. Бизнесмен утверждал, что дважды он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.

После публикации материала следователи из антикоррупционного отдела уголовной полиции побеседовали с Такиеддином.

По информации газеты Le Monde, сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF) представили доклад, в котором они подробно изложили на основе многочисленных свидетельств финансовые схемы президентской кампании Николя Саркози в 2007 году. Авторы доклада полагают, что финансирование шло через бывшего помощника Саркози бизнесмена Александра Джури.

В начале 2018 года Александр Джури был арестован в Лондоне и затем освобожден под залог.

Экс-президент Франции Николя Саркози всегда отвергал обвинения о финансировании его кампании в 2007 году ливийским режимом.

20 марта стало известно о задержании Николя Саркози. По информации газеты Le Monde, экс-президент помещен под стражу в Нантере (пригород Парижа), куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года. Срок задержание ограничен 48 часами, после этого Саркози должно быть предъявлено обвинение.