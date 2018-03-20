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В Кении умер северный белый носорог Судан
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В Кении умер северный белый носорог Судан 

Мир24 26 минут назад
В Кении скончался известный носорог по кличке Судан. Он являлся одним из последних представителей своего подвида (северный белый носорог), передает агентство AP.
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