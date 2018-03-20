Туроператоры открыли продажу путевок в Египет из России 

Многие туристы из России задавались вопросом «Когда откроют Египет» и компания «Tez Tour» уже начала продажу путевок в «страну пирамид» для туристов из России с 12 апреля 2018 года. На данный момент доступны пакетные туры на два египетских курорта, а именно в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду, правда нюансом является то, что рейсы будут не прямыми до этих курортов, а с трансфером через столицу Египта — Каир. После открытия туристических маршрутов, компания «Tez Tour» планирует отправлять российских туристов в Египет три раза в неделю. Однако, стоимость на первом этапе будет довольно высокой, от 35-40 тысяч за одного человека в трех звёздочный отель и сложно сказать, каким спросом будет пользоваться данное направление у привыкших к недорогому отпуску русских в Египте. Скорее всего, туристы из России будут ждать снижение цен на отдых в Египте и выберут более выгодные направления, например Турцию и Тунис. Но факт открытия авиасообщения между Россией и Египтом радует многих туристов и туристические фирмы, которые смогут дополнительно заработать на данном направлении.