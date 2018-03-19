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Египет осуждает оккупацию Турцией Африна и нарушение суверенитета Сирии
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Египет осуждает оккупацию Турцией Африна и нарушение суверенитета Сирии 

ТАСС 4 часа назад
КАИР, 19 марта. /ТАСС/. Египет осуждает оккупацию Турцией города Африн и считает неприемлемым нарушение суверенитета Сирии. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Египта.
"Арабская Республика Египет осуждает турецкую оккупацию Африна, а также военные операций Турции в этом городе, которые влекут за собой нарушения в отношении сирийских гражданских лиц, приводят к их массовому перемещению и ставят под угрозу серьезных гуманитарных рисков, — отметили в ведомстве. — Египет считает неприемлемыми продолжающиеся нарушения суверенитета Сирии, что осложняет политическую обстановку, подрывая усилия в рамках политического урегулирования и усугубляя гуманитарный кризис в стране".
В коммюнике МИД вновь подтверждает «неизменную позицию Каира по поддержке политического решения, которое сохранило бы сирийское государство, его единство и институты, а также отвечало бы чаяниям братского сирийского народа». «Призываем все региональные и международные стороны обеспечить приверженность политическому процессу урегулирования и не допустить дальнейшего ухудшения ситуации в области безопасности и гуманитарной сфере», — заявило министерство.
Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими. В воскресенье Генштаб турецких вооруженных сил сообщил, что Африн взят под контроль, продолжаются работы по поиску и обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств.
В понедельник телеканал Al Hadath информировал, что более 200 тыс. мирных жителей региона Африн покинули свои дома с момента начала операции «Оливковая ветвь».
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