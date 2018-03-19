За 5 дней контртеррористической операции в Египте ликвидированы 36 боевиков

Каир , 19 марта / Синьхуа / — Египетские военные сегодня объявили новые данные проведения контртеррористической операции «Синай-2018». За пять дней силы безопасности Египта ликвидировали 36 боевиков и арестовали 345 предполагаемых террористов.

Также военные ликвидировали 386 оплотов и подземных ходов, 17 автомобилей, 67 мотоциклов террористов и обезвредили 93 установленных взрывных устройства.

В ходе пятидневной операции погибли четверо военных. По последним данным, за все время операции «Синай-2018» погибли 22 военнослужащих и сотрудника полиции. —0—