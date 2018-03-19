В Египте стартовало строительство Центрального делового района в новом административном центре

Каир , 19 марта / Синьхуа / — В воскресенье в Египте началось строительство Центрального делового района в новом административном центре, расположенном в 50 км к востоку от Каира.

Премьер-министр Египта Шериф Исмаил заявил, что проект Центрального делового района, реализуемый Китайской государственной строительной корпорацией, включает 20 жилых, административных, коммерческих и сервисных зданий, в том числе и 385-метровый небоскреб, который, вероятно, станет самым высоким зданием в Африке.

По его словам, Центральный деловой район создаст тысячи рабочих мест.

Министр строительства страны Мустафа Мадбули сообщил, что Египет будет способен соперничать с крупнейшими городами в строительстве проекта, который будет построен на площади в 1,7 млн кв. км.

"В обычной обстановке строительство должно занять 7-8 лет, но при усилиях Китайской государственной строительной корпорации и египетских строительных компаний оно будет завершено за три года", — добавил министр. —0—