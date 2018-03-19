В РПЦ заявили о «наплевательском отношении» Запада к гонимым христианам 

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Дискриминация христиан во многих странах Ближнего Востока продолжается, в том числе из-за игнорирования этой проблемы «странами-инициаторами политических изменений», заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Выступая в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», митрополит отметил, что список тех стран Ближнего Востока, Северной Африки и азиатского региона, в которых христиане подвергаются постоянной дискриминации и где они все меньше чувствуют себя в безопасности, очень длинный.
"В Сирии сотни тысяч христиан были вынуждены покинуть свою страну из-за действий террористов. В Ливане происходит медленное уменьшение числа христиан за счет, опять же, эмиграции, за счет роста мусульманского населения, изменения балансов", — отметил председатель ОВЦС.
Из Египта, несмотря на стабилизировавшуюся там ситуацию, многие христиане продолжают уезжать, поскольку не чувствуют себя в безопасности. «В Ливии христиан практически не осталось. В Ираке от прежнего количества христиан (по разным подсчетам, около полутора миллионов) сейчас, в лучшем случае, остается одна десятая часть. Такие неутешительные данные являются результатом наплевательского отношения стран Запада к проблемам христиан. Именно эти страны влияют на политические процессы Ближнего Востока», — заключил иерарх.