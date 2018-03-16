Россияне в Египте проявили рекордную активность на выборах президента

КАИР , 16 мар — РИА Новости . Россияне, находящиеся в Египте , проявили рекордную активность на досрочном голосовании на выборах президента РФ в пятницу на фоне долгожданных новостей о возобновлении прямого авиасообщения между Москвой и Каиром.

Всего в пятницу работали три избирательных участка на базе посольства РФ в Каире, а также генеральных консульств в Хургаде и Александрии, 15 марта прошло выездное голосование в Шарм-эш-Шейхе. Согласно данным дипломатических представительств России в Египте, всего свой гражданский долг исполнили более 1,5 тысяч россиян, находящихся в стране.

В излюбленном россиянами курортном городе Хургада на Красном море голосование впервые проходило в здании открывшегося в прошлом году генерального консульства России. «Голосование проходило активно, была небольшая очередь из желающих проголосовать. Все мои знакомые ездили. Мне кажется, очень активно голосовали», — сказала РИА Новости жительница Хургады Ольга Котова

"У нас в Хургаде очень мало событий происходит. Люди поэтому хотят выйти, поучаствовать в какой-то жизни общественной, проявить свою гражданскую позицию в событиях, связанных с Россией, государственными делами", — добавила она.

Примечательно, что в пятницу утром египетская авиакомпания EgyptAir объявила о возобновлении авиасообщения между Каиром и Москвой с 12 апреля. Российский "Аэрофлот" ранее на этой неделе сообщил, что начинает регулярные рейсы в столицу Египта с 11 апреля.

Авиасообщение между двумя странами было прервано в конце 2015 года после трагедии с российским А321 над Синайским полуостровом. С возобновлением авиасообщения между двумя столицами связывают и возвращение в Египет массового российского туриста, что позитивно скажется и на российской диаспоре в этом крупнейшем арабском государстве.