48-летняя жена Колина Ферта изменяла актеру целый год

57-летний Колин Ферт известен своими многочисленными ролями в кино. Он снялся в таких картинах, как «Одинокий мужчина», «Король говорит!», «Влюбленный Шекспир»и еще в десятках других кинолент. Известно, что впервые актер женился на партнерше по фильму «Вальмон» Мег Тилли . Она подарила ему сына Уильяма, но вскоре они развелись. После разрывал с супругой у него был роман с Дженнифер Эль , но потом он женился на итальянском продюсере Ливии Джуджолли.

Женщина подарила Колину двух сыновей: Луку и Матео. Казалось, что в отношениях супругов все идеально, но недавно выяснились некоторые подробности их личной жизни. Ливия подала иск в суд на своего любовника 55-летнего журналиста Марко Бранкаччиа. По словам женщины, он якобы ее преследовал и угрожал. В результате Ферт узнал, что супруга ему целый год изменяла. В 2015 году они разъехались, чтобы наладить отношения, тогда жена актера и закрутила роман с другим мужчиной.