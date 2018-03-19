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48-летняя жена Колина Ферта изменяла актеру целый год
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48-летняя жена Колина Ферта изменяла актеру целый год 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
57-летний Колин Ферт известен своими многочисленными ролями в кино. Он снялся в таких картинах, как «Одинокий мужчина», «Король говорит!», «Влюбленный Шекспир»и еще в десятках других кинолент. Известно, что впервые актер женился на партнерше по фильму «Вальмон» Мег Тилли. Она подарила ему сына Уильяма, но вскоре они развелись. После разрывал с супругой у него был роман с Дженнифер Эль, но потом он женился на итальянском продюсере Ливии Джуджолли.
Женщина подарила Колину двух сыновей: Луку и Матео. Казалось, что в отношениях супругов все идеально, но недавно выяснились некоторые подробности их личной жизни. Ливия подала иск в суд на своего любовника 55-летнего журналиста Марко Бранкаччиа. По словам женщины, он якобы ее преследовал и угрожал. В результате Ферт узнал, что супруга ему целый год изменяла. В 2015 году они разъехались, чтобы наладить отношения, тогда жена актера и закрутила роман с другим мужчиной.
Теперь отношения Ливии с мужем восстановились, но она опасается, что бывший любовник придаст огласке их интимные отношения, а также их переписку. Сам Бранкаччиа уверяет, что не собирался угрожать жене Ферта, а просто послал ей пару электронных писем, о чем теперь сожалеет. Он не скрывает, что испытывает пламенные чувства к женщине. Колин в свою очередь тоже написал журналисту письмо, в котором прозвучала фраза: «Я знаю, ты сейчас тоже страдаешь». Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает EG.ru.
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