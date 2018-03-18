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Сирия: правительственные войска отказались выпускать боевиков из Харасты в Идлиб
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Сирия: правительственные войска отказались выпускать боевиков из Харасты в Идлиб 

Федеральное агентство новостей 18 марта 2018
Дамаск, 18 марта. Армия Сирии отклонила вариант вывода боевиков из города Хараста в Восточной Гуте в Идлиб. По словам сирийского полевого командира, среди экстремистов наблюдается раскол, они паникуют, столкнувшись с противодействием мирных жителей.
«Сирийская армия отклонила вариант вывода боевиков из Харасты в Идлиб. Население ополчилось против них (боевиков — прим. ФАН) и теперь у них нет другого варианта, кроме как сдаться», — приводит комментарий полевого командира РИА Новости.
Он подчеркнул, что боевики находятся в смятении из-за наступления сирийской армии.
Отметим, Хараста, один из крупнейших населенных пунктов Восточной Гуты, является своеобразным оплотом террористов в регионе. В последние дни кольцо правительственных сил, окруживших боевиков, сжимается. Тем временем из Восточной Гуты продолжают массово эвакуироваться мирные жители.
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