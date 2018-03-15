Ещё
Интерес к перелетам в Египет начинает расти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Интерес к перелетам в Египет начинает расти 

РЖД-Партнер 15 марта 2018
Фото: РЖД-Партнер
«С 12 марта мы наблюдаем резкий рост числа поисковых запросов на авиабилеты в Египет. Если 11 марта на их долю приходилось 1,1% от общего числа поисков за рубеж, то 12 марта уже 1,96%, а 13 марта — 2,18%. Таким образом за два дня число поисков выросло вдвое», — комментируют аналитики Туту.ру.
На Египет приходится порядка одного процента всех поисковых запросов среди зарубежных направлений. При этом число реальных пассажиров в последние три месяца составляло 0,36% от общего числа купленных за рубеж на Туту.ру билетов. Единственное исключение — последняя неделя февраля. Тогда 0,71% путешественников купили билеты в Египет.
РЖД-Партнер: последние новости
Один из ведущих туроператоров России отказался от египетских курортов Интерес к перелетам в Египет начинает расти Первый рейс между Москвой и Каиром может состояться 11 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»136
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам143
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы263
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов252
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман158
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение