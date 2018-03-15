Интерес к перелетам в Египет начинает расти

«С 12 марта мы наблюдаем резкий рост числа поисковых запросов на авиабилеты в Египет . Если 11 марта на их долю приходилось 1,1% от общего числа поисков за рубеж, то 12 марта уже 1,96%, а 13 марта — 2,18%. Таким образом за два дня число поисков выросло вдвое», — комментируют аналитики Туту.ру.

На Египет приходится порядка одного процента всех поисковых запросов среди зарубежных направлений. При этом число реальных пассажиров в последние три месяца составляло 0,36% от общего числа купленных за рубеж на Туту.ру билетов. Единственное исключение — последняя неделя февраля. Тогда 0,71% путешественников купили билеты в Египет.