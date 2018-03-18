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Сирийская армия отклонила вариант вывода боевиков из Восточной Гуты в Идлиб
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Сирийская армия отклонила вариант вывода боевиков из Восточной Гуты в Идлиб 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 18 мар — РИА Новости. Сирийская армия отклонила вариант вывода боевиков из города Харасты в Идлиб, сообщил РИА Новости в воскресенье сирийский полевой командир.
Хараста является одним из крупнейших городов в Восточной Гуте в пригороде Дамаск. На сегодняшний день данный оплот террористов находится в плотном кольце правительственных сил.
"Сирийская армия отклонила вариант вывода боевиков из Харасты в Идлиб", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, среди боевиков в Харасте раскол и паника в связи с наступлением армии. «Население ополчилось против них (боевиков — ред.) и теперь у них нет другого варианта, кроме как сдаться», — добавил источник.
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