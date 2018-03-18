Сирийская армия отклонила вариант вывода боевиков из Восточной Гуты в Идлиб

Хараста является одним из крупнейших городов в Восточной Гуте в пригороде Дамаск. На сегодняшний день данный оплот террористов находится в плотном кольце правительственных сил.

"Сирийская армия отклонила вариант вывода боевиков из Харасты в Идлиб", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, среди боевиков в Харасте раскол и паника в связи с наступлением армии. «Население ополчилось против них (боевиков — ред.) и теперь у них нет другого варианта, кроме как сдаться», — добавил источник.