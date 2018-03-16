Ещё
Выборы президента России в Египте проходят при большой явке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выборы президента России в Египте проходят при большой явке 

ТАСС 19 часов назад
КАИР, 16 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Высокая явка наблюдается на проходящих в пятницу в Египте выборах президента РФ. Российские граждане проявляют большой интерес к голосованию, сообщил корреспонденту ТАСС советник-посланник посольства РФ в арабской республике, председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка №8081 в Каире Артем Поляков.
"На участке в Каире отмечаем повышенный интерес российских граждан к голосованию и большую явку. К полудню она уже превысила явку на выборах в Государственную думу", — заявил Поляков. Он указал, что аналогичная ситуация наблюдается и на двух других участках: на базе генконсульств России в Хургаде и Александрии.
"По просьбе соотечественников, проживающих в отдаленных районах египетской столицы, была организована их доставка специально выделенным для этого транспортом". По словам дипломата, немалое число желающих проголосовать зафиксировано на организованном посольством в четверг, 15 марта, выездном голосовании в Шарм-эш-Шейхе. Поляков отметил, что в настоящее время не наблюдается такого турпотока из России, как был раньше, однако желающие проголосовать все равно есть.
Как подчеркнул дипломат, посольство, консульский отдел и другие загранучреждения в преддверии голосования провели с находящимися в Египте россиянами работу по информированию об организации избирательного процесса. Соотечественников оповещали с помощью СМИ, специализированных интернет-ресурсов и в ходе специально организованных встреч. Также в дипмиссии была открыта круглосуточная телефонная линия по вопросу выборов.
Участие Российского центра науки и культуры
На площадках Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Каире и Александрии были оформлены «Уголки избирателя», где представлены сведения о кандидатах на пост президента России, памятки о порядке голосования за рубежом, нормативно-правовая информация и другие материалы Центризбиркома. В день выборов они установлены на всех участках на территории Египта, открытых с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 09:00 до 21:00 мск).
Активное участие в этой работе принял и РЦНК. «Помимо проделанной огромной информационной подготовки к выборам мы в содействии с посольством обеспечили транспортом желающих отдать свой голос граждан России, которым сложно самостоятельно добираться до участков из-за того, что они далеко живут, — рассказал ТАСС глава Центра в Каире Алексей Теванян. — Были выделены автобусы, в том числе в Александрии, чем воспользовались десятки наших соотечественников».
Египет интересуется российским опытом
Примечательно, что в пятницу в рамках предстоящих 26-28 марта в Египте выборов президента начали голосовать и египетские граждане, проживающие за рубежом (голосование продлится до 18 марта включительно). Местная пресса сопоставляет ход избирательных кампаний в двух странах.
Как сообщил Поляков, ранее в пятницу на участке в Каире побывали съемочные группы египетских телеканалов, которым посол РФ Сергей Кирпиченко дал подробные интервью, проинформировав о подготовке к голосованию и значении выборов для России. Итоги голосования в Египте, по словам советника-посланника, будут опубликованы посольством вечером 18 марта, только после завершения голосования непосредственно в России.
ТАСС: последние новости
СМИ: береговая охрана Ливии спасла более 100 нелегальных мигрантов СМИ: Хартум намерен подписать с Москвой меморандум о строительстве АЭС в Судане СМИ: боевики взорвали мечеть на севере Ирака
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии400
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»85
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского35
Дайнеко пострадала в страшной аварии19
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение