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Один из ведущих туроператоров России отказался от египетских курортов
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Один из ведущих туроператоров России отказался от египетских курортов 

РЖД-Партнер 20 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
В частности, ANEX Tour сообщил ИА РЖД-Партнер, что в ближайшее время в их ассортиментной линейке туры в Египет не представлены.
«Мы не планируем турпродукт на базе регулярной перевозки через Каир ввиду длительности трансфера до курортов и повышения стоимости пакетов. Активные продажи будут запущены, как только появятся все необходимые разрешения на прямую чартерную перевозку до курортов», — сообщила пресс-секретарь компании Яна Кучегура.
В ANEX Tour добавили, что компания готова к возвращению Египта и со стороны принимающей компании подготовлено наземное обслуживание уже сейчас.
В свою очередь, туристическая компания Tez Tour запустила продажу туров на курорты Египта. После прилета в Каир для туристов будут организованы трансферы в курортные города.
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