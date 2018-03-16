Один из ведущих туроператоров России отказался от египетских курортов

В частности, ANEX Tour сообщил ИА РЖД-Партнер, что в ближайшее время в их ассортиментной линейке туры в Египет не представлены.

«Мы не планируем турпродукт на базе регулярной перевозки через Каир ввиду длительности трансфера до курортов и повышения стоимости пакетов. Активные продажи будут запущены, как только появятся все необходимые разрешения на прямую чартерную перевозку до курортов», — сообщила пресс-секретарь компании Яна Кучегура.

В ANEX Tour добавили, что компания готова к возвращению Египта и со стороны принимающей компании подготовлено наземное обслуживание уже сейчас.

В свою очередь, туристическая компания Tez Tour запустила продажу туров на курорты Египта. После прилета в Каир для туристов будут организованы трансферы в курортные города.