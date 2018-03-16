Толпа англичанок забила насмерть египетскую студентку в Ноттингеме

Ноттингеме была жестоко избита египетская студентка — Мариам Мустафа, в результате чего оказалась в больнице, где и умерла. С адвокатом семьи Мариам будет сотрудничать Министерство иностранных дел Египта до тех пор, пока виновные не будут наказаны.

Газета Nottingham Post сообщила, что студентка была избита группой женщин. 20 февраля Мариам направлялась к торговому центру, на автобусе, где столкнулась с агрессивно настроенными женщинами, которые начали сыпать в ее адрес угрозы и оскорбления, а потом набросились с кулаками.

Нападение случилось около 8 часов вечера, после чего Мустафа была вынуждена обратиться в больницу, где впоследствии скончалась. Дядя погибшей Амр Эль Харири в своем аккаунте в Facebook обвинил врачей в халатности.

— Спустя 5 часов после обращения в больницу, врачи отпустили девочку, несмотря на то, что она жаловалась на ужасное самочувствие, — пишет Харири, — После того как она вернулась в больницу во второй раз в тяжелом состоянии и перенесла около 9 операций, племянница впала в кому и умерла.

Смерть Мустафы вызвала всеобщее негодование в Египте. С протестами и требованиями отомстить выступили высокопоставленные чиновники и знаменитости.