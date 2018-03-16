EgyptAir начнет выполнять в Москву по три рейса в неделю с 12 апреля 

Египетская авиакомпания EgyptAir назвала точную дату возобновления авиасообщения с Российской Федерацией. В начале текущей недели Sobesednik.ru писал, что сотрудники египетской авиакомпании EgyptAir уже получили разрешения, необходимые для работы в аэропорту российской столицы, а в ближайшие несколько дней компания ожидает получения от российских властей окончательного разрешения на перелеты между Москвой и Каиром. Подчеркивалось также, что российская и египетская стороны могут заявить о возобновлении авиасообщения уже в конце марта. Как передает РИА «Новости», египетская авиакомпания EgyptAir объявила о возобновлении перелетов между Каиром и Москвой с 12 апреля. Подчеркивается, что перевозчик будет выполнять в Россию по три рейса в неделю: по воскресеньям, вторникам и четвергам. Агентство подчеркивает, что ранее о возобновлении перелетов в Египет сообщила и российская авиакомпания «Аэрофлот». При этом продажи билетов на рейсы в Каир уже начались.