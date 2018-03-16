Саудовцы перевели в ЦБ Йемена $2 млрд 

Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». Саудовская Аравия перевела на счета центробанка Йемена сумму в $2 млрд, сообщило агентство SPA.
EPA/JAMAL NASRALLAH
Соглашение о депозите было подписано в столице Саудовской Аравии министром финансов королевства Мохаммедом Аль-Джааданом и главой ЦБ Йемена Мохаммедом бин Мансур Заммамом.
Во время церемонии подписания документа Аль-Джаадан отметил, что соглашение отражает политику королевства по поддержке йеменского народа. По его словам, вклад улучшит финансовую ситуацию в Йемене и позитивно отразится на условиях жизни его граждан.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный гражданский конфликт между властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и движением шиитских повстанцев-хуситов «Ансар Алла».
За несколько месяцев повстанцы захватили многие районы страны, из-за чего в ситуацию вмешалась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. При ее поддержке военные вернули часть районов под свой контроль и продолжают бои с повстанцами.
Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху. В организации подсчитали, что конфликт в Йемене унес жизни не менее 10 тыс. человек, более 20 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.