Саудовцы перевели в ЦБ Йемена $2 млрд

EPA/JAMAL NASRALLAH

Соглашение о депозите было подписано в столице Саудовской Аравии министром финансов королевства Мохаммедом Аль-Джааданом и главой ЦБ Йемена Мохаммедом бин Мансур Заммамом.

Во время церемонии подписания документа Аль-Джаадан отметил, что соглашение отражает политику королевства по поддержке йеменского народа. По его словам, вклад улучшит финансовую ситуацию в Йемене и позитивно отразится на условиях жизни его граждан.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный гражданский конфликт между властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и движением шиитских повстанцев-хуситов «Ансар Алла».

За несколько месяцев повстанцы захватили многие районы страны, из-за чего в ситуацию вмешалась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. При ее поддержке военные вернули часть районов под свой контроль и продолжают бои с повстанцами.