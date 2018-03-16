Ещё
Саудовцы перевели в ЦБ Йемена $2 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саудовцы перевели в ЦБ Йемена $2 млрд 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». Саудовская Аравия перевела на счета центробанка Йемена сумму в $2 млрд, сообщило агентство SPA.
EPA/JAMAL NASRALLAH
Соглашение о депозите было подписано в столице Саудовской Аравии министром финансов королевства Мохаммедом Аль-Джааданом и главой ЦБ Йемена Мохаммедом бин Мансур Заммамом.
Во время церемонии подписания документа Аль-Джаадан отметил, что соглашение отражает политику королевства по поддержке йеменского народа. По его словам, вклад улучшит финансовую ситуацию в Йемене и позитивно отразится на условиях жизни его граждан.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный гражданский конфликт между властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и движением шиитских повстанцев-хуситов «Ансар Алла».
За несколько месяцев повстанцы захватили многие районы страны, из-за чего в ситуацию вмешалась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. При ее поддержке военные вернули часть районов под свой контроль и продолжают бои с повстанцами.
Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху. В организации подсчитали, что конфликт в Йемене унес жизни не менее 10 тыс. человек, более 20 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.
Вести Экономика: последние новости
Мэй: Лондон будет замораживать госактивы России НПФ обманули клиентов на десятки миллиардов рублей Минфин оценил в 1 трлн ущерб субсидий для НПЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России187
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям166
Атомные подлодки РФ дошли до США126
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео342
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле298
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение