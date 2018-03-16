В Колумбии возобновили мирные переговоры между правительством и повстанцами

"Мы возобновляем диалог, затрагивая в этом цикле переговоров темы участия общества в восстановлении мира, оценку состояния двустороннего временного прекращения огня на национальном уровне, которое закончило свое действие 9 января этого года, а также достижение нового соглашения о прекращении огня", — приводит портал Noticias24 заявление переговаривающихся сторон.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос 12 марта объявил о возобновлении переговоров с АНО, ведущей вооруженную борьбу с властями с 1964 года. Она состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). В феврале 2017 года группировка начала переговоры с правительством Колумбии о мире, но они были приостановлены.

Ранее президент Сантос заявил, что после серии атак на полицию страны переговоры с АНО возобновлены пока не будут. Изначально переговоры были остановлены 10 января. Диалог двух сторон должен был возобновиться в Кито после того, как режим прекращения огня, введенный по обоюдным договоренностям в 2017 году, закончил свое действие 9 января.

В конце января всего за сутки в Колумбии были совершены три атаки на полицейские участки, в результате погибли семеро полицейских, почти 50 получили ранения.