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В Колумбии возобновили мирные переговоры между правительством и повстанцами
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В Колумбии возобновили мирные переговоры между правительством и повстанцами 

РИА Новости 8 часов назад
МЕХИКО, 16 мар — РИА Новости. Переговоры о мире между правительством и повстанцами из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии возобновились в четверг в столице соседнего Эквадора Кито.
"Мы возобновляем диалог, затрагивая в этом цикле переговоров темы участия общества в восстановлении мира, оценку состояния двустороннего временного прекращения огня на национальном уровне, которое закончило свое действие 9 января этого года, а также достижение нового соглашения о прекращении огня", — приводит портал Noticias24 заявление переговаривающихся сторон.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос 12 марта объявил о возобновлении переговоров с АНО, ведущей вооруженную борьбу с властями с 1964 года. Она состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). В феврале 2017 года группировка начала переговоры с правительством Колумбии о мире, но они были приостановлены.
Ранее президент Сантос заявил, что после серии атак на полицию страны переговоры с АНО возобновлены пока не будут. Изначально переговоры были остановлены 10 января. Диалог двух сторон должен был возобновиться в Кито после того, как режим прекращения огня, введенный по обоюдным договоренностям в 2017 году, закончил свое действие 9 января.
В конце января всего за сутки в Колумбии были совершены три атаки на полицейские участки, в результате погибли семеро полицейских, почти 50 получили ранения.
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