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Саудовская Аравия перевела в Центробанк Йемена два миллиарда долларов
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Саудовская Аравия перевела в Центробанк Йемена два миллиарда долларов 

РИА Новости 11 часов назад
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия перевела на счета йеменского Центробанка два миллиарда долларов, сообщает саудовское агентство SPA.
Соглашение о депозите подписали в Эр-Рияде саудовский министр финансов Мохаммед Аль-Джаадан и глава ЦБ Йемена Мохаммед бин Мансур Заммам.
В ходе церемонии подписания Аль-Джаадан отметил, что соглашение отражает политику королевства по поддержке «йеменского народа». По мнению министра, новый вклад улучшит финансовую ситуацию в Йемене и позитивно отразится на условиях жизни его граждан.
Вооруженный гражданский конфликт между властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и движением шиитских повстанцев-хуситов «Ансар Алла» продолжается в Йемене с 2014 года. Повстанцам удалось за несколько месяцев захватить многие районы страны, в связи с чем в ситуацию вмешалась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. При ее поддержке военные вернули часть районов под свой контроль и продолжают бои с повстанцами. Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху. По данным ООН, конфликт в Йемене унес жизни не менее 10 тысяч человек, более 20 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи.
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