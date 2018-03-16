Экс-президент Зимбабве назвал отстранение себя от власти военным переворотом

ПРЕТОРИЯ , 16 марта. / ТАСС /. Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе , отстраненный от власти в ноябре 2017 года, обвинил армию страны в совершении военного переворота. Интервью с бывшим главой африканского государства из Хараре в четверг передал южноафриканский телеканал SABC.

"Я могу сказать, что это был военный переворот. Кое-кто не хочет признавать, что это было переворотом, но [новый президент страны Эммерсон Мнангагва ] никогда бы пришел к власти без поддержки армии", — заявил Мугабе. Сами военнослужащие заверяли тогда, что о перевороте речь не идет, а их действия направлены против «преступников» в окружении президента. В свою очередь Мугабе в своем первом после отставки интервью, отметил, что часть верных ему чиновников и членов правительства были арестованы, либо вынуждены скрываться от новых властей.

По словам бывшего лидера страны, он и его жена Грейс лично спасли семьи экс-министров Джонатана Мойо и Савиора Касукувере от расправы со стороны военных, обстреливавших при захвате власти их дома. Согласно изложенной экс-президентом версии, Грейс Мугабе удалось вывести из блокированных армией домов министров с их женами и детьми, после чего сами Мойо и Касукувере оставили свои семьи им на попечение и бежали в неизвестном направлении.

"Я никогда не думал, что [Мнангагва], которого я вырастил и привел в правительство, к спасению чьей жизни я приложил столько усилий, когда ему грозила виселица (за участие в вооруженной борьбе против правительства белого меньшинства в 1960-х годах — прим. ТАСС), однажды станет тем человеком, который встанет против меня", — признался 94-летний Мугабе. Он подчеркнул, что не испытывает ненависти к пришедшему ему на смену главе государства, но считает, что Мнангагва в настоящее время не является легитимным президентом, поскольку не был избран на законных основаниях. «Если он захочет обсудить со мной, как исправить эту ситуацию — я соглашусь, Мы должны преодолеть этот позор, мы не заслуживаем его», — добавил экс-президент.

Роберт Мугабе возглавлял Зимбабве с момента провозглашения ее независимости и ликвидации расово-дискриминационного режима в 1980 году. Кризис, приведший к смене власти в стране, последовал за его решением отстранить Эммерсона Мнангагву от должности первого вице— президента. В ответ на это 15 ноября 2017 года отряды военных установили контроль над столицей, поместили президента и его семью под домашний арест и спустя неделю принудили его к досрочному сложению полномочий.

В обмен на добровольную отставку Мугабе были предоставлены судебный иммунитет, разовая выплата в размере $5 млн, пожизненное содержание и другие привилегии.