СМИ сообщили о похищении боевиками главного военного прокурора Ливии

МОСКВА , 15 мар — РИА Новости . Неизвестные вооруженные люди похитили в четверг главного военного прокурора Ливии генерал-майора Масуда Архуму, сообщил местный информационный портал Al Wasat со ссылкой на сына прокурора.

Архума входит в состав правительства нацсогласия Ливии, сформированного при поддержке ООН в Триполи. В стране сохраняется проблема активности незаконных вооруженных группировок.

"Неизвестная вооруженная группа похитила моего отца генерал-майора Масуда Архуму, его охранника и водителя", — сообщил сын прокурора Фадыль Архума.

По словам сына, похищение произошло, когда прокурор подъезжал к своему дому в районе Салах-эд-Дин в Триполи. «Мы услышали звуки выстрелов и, когда вышли, увидели группу вооруженных людей в трех машинах, которые похищали моего отца в 200 метрах от дома», — сообщил сын похищенного прокурора. Куда могли увезти генерал-майора, не сообщается.

Накануне Высший государственный совет Ливии сообщил, что кортеж его председателя Абдеррахмана ас-Сувейхли подвергся вооруженному нападению на севере страны. Сам политик не пострадал, но в завязавшейся перестрелке были ранены двое его охранников.

Высший госсовет является консультативным органом при правительстве в Триполи. Параллельно в стране действуют парламент и кабинет министров на востоке страны, с которыми сотрудничает главнокомандующий национальной армией Халифа Хафтар.