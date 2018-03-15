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Президент Египта заявил, что готов лично воевать против террористов
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Президент Египта заявил, что готов лично воевать против террористов 

РИА Новости 17 часов назад
КАИР, 15 мар — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что готов лично принять участие в борьбе с террористами, говорится в сообщении президентской пресс-службы.
"Готов надеть военную форму и сражаться рядом с офицерами и солдатами, чтобы мы смогли избавиться от терроризма", — сказал египетский лидер, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, «египетские семьи жертвуют жизнями своих сыновей, чтобы сто миллионов египтян могли жить в мире и безопасности».
Глава Египта принимал участие в конференции, организованной вооруженными силами Египта в честь солдат и офицеров, погибших от рук террористов.
Египетские вооружённые силы и полиция начали в первых числах февраля крупномасштабную антитеррористическую операцию на Синае и в ряде других районов страны. Согласно данным армейской пресс-службы, за это время удалось уничтожить порядка 120 боевиков.
Наиболее опасной считается северная часть Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. В течение последних трех лет из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За это время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни мирных жителей, полицейских и военнослужащих.
В конце прошлого года президент Египта в ходе совещания с главами силовых ведомств потребовал от армии и полиции покончить с терроризмом на севере Синайского полуострова в течение трех месяцев. По его словам, борьба с терроризмом должна сопровождаться развитием Синайского полуострова, улучшением уровня жизни населения этого египетского региона.
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