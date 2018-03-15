СБ ООН продлил миротворческую миссию в Южном Судане на год

Представитель Южного Судана, присутствовавший на голосовании, приветствовал решение Совбеза и подчеркнул, что только политический процесс поможет достичь мира на этой территории.

Южный Судан с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией. Более 2 миллионов человек стали там вынужденными переселенцами.