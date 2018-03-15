Ещё
СБ ООН продлил миротворческую миссию в Южном Судане на год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СБ ООН продлил миротворческую миссию в Южном Судане на год 

РИА Новости 18 часов назад
ООН, 15 мар — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в четверг единогласно принял резолюцию о продлении на год миротворческой миссии в Республике Южный Судан (МООНЮС). Согласно тексту резолюции, численность «голубых касок» останется прежней.
Представитель Южного Судана, присутствовавший на голосовании, приветствовал решение Совбеза и подчеркнул, что только политический процесс поможет достичь мира на этой территории.
Южный Судан с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией. Более 2 миллионов человек стали там вынужденными переселенцами.
РИА Новости: последние новости
Египет надеется на возобновления авиарейсов из России в апреле В ДР Конго более двух миллионов детей находятся на грани смерти от голода В Техасе на химзаводе прогремел взрыв
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России333
Порошенко поставили ультиматум по Крыму99
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям195
Атомные подлодки РФ дошли до США194
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение