СБ ООН продлил миротворческую миссию в Южном Судане на год 

ООН, 15 мар — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в четверг единогласно принял резолюцию о продлении на год миротворческой миссии в Республике Южный Судан (МООНЮС). Согласно тексту резолюции, численность «голубых касок» останется прежней.
Представитель Южного Судана, присутствовавший на голосовании, приветствовал решение Совбеза и подчеркнул, что только политический процесс поможет достичь мира на этой территории.
Южный Судан с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией. Более 2 миллионов человек стали там вынужденными переселенцами.