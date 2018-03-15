В Техасе на химзаводе прогремел взрыв

ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости . Взрыв произошел на химическом заводе в техасском городе Крессон, есть пострадавшие среди рабочих, сообщают СМИ со ссылкой на пожарных.

"Один человек пропал, еще один сильно ранен в результате взрыва. По меньшей мере четыре машины скорой помощи прибыли на место происшествия. Власти рекомендуют обратиться в госпиталь тем, кто вошел в контакт с дымом от взрыва", — сообщает ТВ.

Пока по данным СМИ об эвакуации не объявлено в области взрыва.

Как сообщает мэр города Боб Корнетт, данный химический завод производит такие продукты как мыло и кислоты.