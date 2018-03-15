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В Техасе на химзаводе прогремел взрыв
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В Техасе на химзаводе прогремел взрыв 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Взрыв произошел на химическом заводе в техасском городе Крессон, есть пострадавшие среди рабочих, сообщают СМИ со ссылкой на пожарных.
"Один человек пропал, еще один сильно ранен в результате взрыва. По меньшей мере четыре машины скорой помощи прибыли на место происшествия. Власти рекомендуют обратиться в госпиталь тем, кто вошел в контакт с дымом от взрыва", — сообщает ТВ.
Пока по данным СМИ об эвакуации не объявлено в области взрыва.
Как сообщает мэр города Боб Корнетт, данный химический завод производит такие продукты как мыло и кислоты.
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