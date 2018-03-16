Россияне начали покупать туры в Египет

Пакет оператора Tez Tour предусматривает прямой перелет до Каира авиакомпанией «Аэрофлот» , а затем организованный трансфер в курортные города Шарм-Эль-Шейх и Хургаду. Заезды в отели планируются трижды в неделю (во вторник, в четверг и в воскресенье), согласно полетной программе авиаперевозчика. Стоимость тура в пятизвездочный отель для двух человек будет стоить от 1,3 тысячи долларов.

В компаниях Anex Tour и Tui туры в Египет пока не продаются. По сообщению представителя Anex Tour, причина — в сложности организации трансферов из Каира в Шарм-Эль-Шейх, Хургаду и другие курортные города.

Указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром президент России Владимир Путин подписал в начале января 2018 года. После этого Ростуризм разрешил туроператорам продавать туры в Египет с перелетом в Каир. Регулярные рейсы «Аэрофлот» по маршруту Москва — Каир — Москва будут производиться с 11 апреля три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.