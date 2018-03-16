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Россияне начали покупать туры в Египет
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Россияне начали покупать туры в Египет 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: Lenta.ru
В России начались продажи туров на курорты Египта, сообщает Rambler News Service.
Пакет оператора Tez Tour предусматривает прямой перелет до Каира авиакомпанией «Аэрофлот», а затем организованный трансфер в курортные города Шарм-Эль-Шейх и Хургаду. Заезды в отели планируются трижды в неделю (во вторник, в четверг и в воскресенье), согласно полетной программе авиаперевозчика. Стоимость тура в пятизвездочный отель для двух человек будет стоить от 1,3 тысячи долларов.
В компаниях Anex Tour и Tui туры в Египет пока не продаются. По сообщению представителя Anex Tour, причина — в сложности организации трансферов из Каира в Шарм-Эль-Шейх, Хургаду и другие курортные города.
Указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром президент России Владимир Путин подписал в начале января 2018 года. После этого Ростуризм разрешил туроператорам продавать туры в Египет с перелетом в Каир. Регулярные рейсы «Аэрофлот» по маршруту Москва — Каир — Москва будут производиться с 11 апреля три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» во время рейса Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Находившиеся на его борту 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. Произошедшее было квалифицировано ФСБ как террористический акт. Россия обещала возобновить авиасообщение только после того, как Египет усилит меры авиационной безопасности.
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