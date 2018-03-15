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В Ливии боевики совершили нападение на главу госсовета страны
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В Ливии боевики совершили нападение на главу госсовета страны 

Российская Газета 15 марта 2018
В районе Захр эль-Джебель на севере Ливии боевики совершили покушение на кортеж главы Высшего государственного совета Ливии Абдеррахмана ас-Сувейхли, передает РИА Новости.
В результате вылазки были ранены двое охранников высокопоставленного чиновника, а еще четверо полицейских были похищены боевиками. Сам ас-Сувейхли не пострадал.
Напомним, что Высший государственный совет Ливии действует при официально признанном международным сообществом правительстве национального единства, юрисдикция которого распространяется в основном на западную часть страны. Восток страны находится под контролем национальной армии под командованием Халифы Хафтара и парламента.
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