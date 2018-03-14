Стоимость перелета из Ростова-на-Дону в Каир снизилась на треть 

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал изменение стоимости перелета в Каир из городов-миллионников после открытия продаж на прямые рейсы Аэрофлота между столицами России и Египта. Восстановление авиасообщения позволило существенно снизить стоимость перелета для жителей российских регионов: если средняя стоимость билетов Аэрофлота туда-обратно из городов-миллионников (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) составляет 27870 рублей, то минимальные предложения других авиакомпаний дороже на 33%. В среднем альтернативные перевозчики предлагают добраться из регионов в Каир за 41915 рублей. В рамках анализа были сопоставлены цены на перелет эконом-классом с вылетом 14 и возвращением 22 апреля, предполагающий недельное пребывание в Египте. Сильнее всего перелеты в Каир подешевели для жителей Челябинска (разница между стоимостью билетов Аэрофлота и минимальным предложением других перевозчиков более двух раз), Новосибирска, Красноярска (билеты подешевели на 49%) и Екатеринбурга (на 40%). Снижение стоимости перелетов из Ростова-на-Дону в Каир составило 33%. «До возобновления прямого авиасообщения с Каиром мы видели, что билеты в Египет приобретаются только жителями Москвы и Санкт-Петербурга. Аэропорты этих городов имеют развитое международное воздушное сообщение, позволявшее и раньше добраться до Каира с пересадкой в третьей стране за сравнимые с другими направлениями деньги, проведя в пути разумное количество времени. Перелеты же из регионов в большинстве случаев были крайне дорогими и продолжительными, что не позволяло их жителям рассматривать Египет в качестве потенциального направления для отдыха. Снижение цен на перелеты повысит интерес туристов из регионов к данному направлению, хоть и не приведет к массовому спросу. Среди путешественников есть те, кто, к примеру, увлекается дайвингом, и готов заплатить за поездку на Красное море», — комментирует директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес. Сравнение цен на перелеты из городов-миллионников РФ в Каир (14-22 апреля, эконом-класс) Город Стоимость билетов Аэрофлота, руб. Мин. стоимость билетов других авиакомпаний, руб. Разница, % г. Челябинск 25265 55102 -54 г. Новосибирск 27247 53195 -49 г. Красноярск 27848 54564 -49 г. Екатеринбург 27479 45511 -40 г. Ростов-на-Дону 24956 37225 -33 г. Уфа 24956 37225 -33 г. Омск 27286 39062 -30 г. Нижний Новгород 29440 39088 -25 г. Пермь 28166 37515 -25 г. Казань 29820 38904 -23 г. Воронеж 30019 38956 -23 г. Самара 30276 34668 -13 г. Волгоград 29595 33884 -13